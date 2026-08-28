ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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28.08.2026 10:02:25
CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ArcelorMittal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen ArcelorMittal-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades ArcelorMittal-Anteilen via Börse EAM wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die ArcelorMittal-Aktie letztlich bei 17.17 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.825 Anteile im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Aktien wären am 27.08.2026 372.25 EUR wert, da der Schlussstand 63.90 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 272.25 Prozent gleich.
Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 48.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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