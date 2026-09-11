CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ArcelorMittal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden ArcelorMittal-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24.33 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 411.015 ArcelorMittal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ArcelorMittal-Aktien wären am 10.09.2026 26’584.46 EUR wert, da der Schlussstand 64.68 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 165.84 Prozent erhöht.

ArcelorMittal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch