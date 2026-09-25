ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
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25.09.2026 10:02:17
CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen ArcelorMittal-Investment gewesen.
Am 25.09.2016 wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.49 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 60.628 Anteile im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Anteile wären am 24.09.2026 3’758.94 EUR wert, da der Schlussstand 62.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 275.89 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 47.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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