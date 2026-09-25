CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2016 wurde die ArcelorMittal-Aktie an der Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 16.49 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die ArcelorMittal-Aktie investiert hat, hat nun 60.628 Anteile im Depot. Die gehaltenen ArcelorMittal-Anteile wären am 24.09.2026 3’758.94 EUR wert, da der Schlussstand 62.00 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 275.89 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal belief sich zuletzt auf 47.79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch