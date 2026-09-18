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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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Profitables ArcelorMittal-Investment? 18.09.2026 10:02:29

CAC 40-Wert ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ArcelorMittal-Aktien verdienen können.

ArcelorMittal
60.92 CHF -1.96%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit der ArcelorMittal-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 27.21 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ArcelorMittal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.675 ArcelorMittal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 240.87 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 17.09.2026 auf 65.54 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 140.87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 48.77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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