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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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ArcelorMittal-Anlage im Blick 04.09.2026 10:02:29

CAC 40-Papier ArcelorMittal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ArcelorMittal von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ArcelorMittal-Aktie Investoren gebracht.

ArcelorMittal
62.46 CHF 1.32%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM Handel mit dem ArcelorMittal-Papier statt. Zur Schlussglocke waren ArcelorMittal-Anteile an diesem Tag 28.35 EUR wert. Bei einem ArcelorMittal-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.273 ArcelorMittal-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 2’316.05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65.66 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 131.60 Prozent.

Der Börsenwert von ArcelorMittal belief sich jüngst auf 48.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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