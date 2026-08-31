ArcelorMittal-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.

2 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 71,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Anstieg von 6,40 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 71,00 EUR 9,91 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 71,00 EUR 9,91 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch