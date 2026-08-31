ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
31.08.2026 18:00:38
ArcelorMittal-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu ArcelorMittal veröffentlicht.
2 Experten raten die ArcelorMittal-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 71,00 EUR für die ArcelorMittal-Aktie, was einem Anstieg von 6,40 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 64,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|9,91
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|9,91
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu ArcelorMittal
Analysen zu ArcelorMittal
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich zum Wochenstart mehrheitlich nach unten.