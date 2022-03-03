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ArcelorMittal Aktie 36780521 / LU1598757687

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03.03.2022
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03.08.2026 09:48:05

ArcelorMittal Buy

ArcelorMittal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Qartal von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurz- wie langfristigen Aussichten für den Stahlhersteller seien ermutigend, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mit der Elektrifizierung und der Energiewende verbundene Nachfrage verleihe Rückenwind. Das verspreche strukturell höhere Ergebnisse und Bewertungen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
Unternehmen:
ArcelorMittal 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Cole Hathorn 		KGV*:
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09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
31.07.26 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 ArcelorMittal Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
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