ArcelorMittal 58.09 CHF 2.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen zum zweiten Qartal von 65 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kurz- wie langfristigen Aussichten für den Stahlhersteller seien ermutigend, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mit der Elektrifizierung und der Energiewende verbundene Nachfrage verleihe Rückenwind. Das verspreche strukturell höhere Ergebnisse und Bewertungen./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.