NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. In puncto Auslieferungen dürfte der Triebwerkshersteller Rückgänge bei Niederdruckturbinen für die Airbus-Familie mit Anstiegen bei den Triebwerksprogrammen für Boeings Großraumjets ausgeglichen haben, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
