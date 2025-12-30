Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’149 0.2%  DAX 24’563 0.3%  Euro 0.9296 0.0%  EStoxx50 5’838 0.8%  Gold 4’369 1.2%  Bitcoin 70’924 0.9%  Dollar 0.7931 0.1%  Öl 60.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Top News
Porsche-Aktie in Grün: Das denkt CEO Michael Leiters über seine neue Rolle
Rohstoff-Performance im 4. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
freenet beendet Aktienrückkaufprogramm - Aktie fester
Euro fällt zum Dollar und Franken - die Gründe
BYD-Aktie steigt: BYD dürfte an Tesla als weltweit grösster E-Autobauer vorbeigezogen sein
Suche...

HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405

77.30
CHF
1.80
CHF
2.38 %
30.12.2025
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.01.2026 12:17:43

HORNBACH Add

HORNBACH
77.71 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hornbach Holding von 118 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Die Ergebnistrends der Baumarkt-Dachgesellschaft für das Geschäftsjahr 2025/26 seien enttäuschend, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für das laufende und kommende Geschäftsjahr um rund 14 Prozent. Das anhaltend positive Anlagevotum begründete er mit der im europäischen Branchenvergleich weit unterdurchschnittlichen Bewertung./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:35 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HORNBACH Holding Add
Unternehmen:
HORNBACH Holding 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
82.40 € 		Abst. Kursziel*:
16.50%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
83.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.66%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse