Swisscom-Aktie: Al Jazeera Arabic verschwindet bei Sunrise und Swisscom

Der Sender verstosse Hinweisen zufolge gegen Schweizer Recht, hiess es seitens Swisscom

Al Jazeera Arabic werde aus dem Programm genommen, bis die Vorwürfe geprüft worden seien, schrieb eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit die entsprechende Berichterstattung des "Sonntagsblicks". Der arabischsprachige Nachrichtensender wird demnach seit drei Wochen nicht mehr ausgestrahlt.

Auch für die Kundschaft von Sunrise ist der Kanal seit dem 10. Dezember nicht mehr verfügbar, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. Dies, "weil sich Inhalte oftmals in einem rechtlichen Graubereich bewegen". Der englischsprachige und auf ein westliches Publikum ausgerichtete Kanal von Al Jazeera hingegen ist hierzulande bei beiden Anbietern nach wie vor zu empfangen.

Zuvor hatte die proisraelische Gruppierung "Fokus Israel" kritisiert, dass die Schweizer Anbieter den umstrittenen Sender ausstrahlten, wie der Sonntagsblick berichtete. Sie verwies auf einen Bericht des israelischen "Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center". Dieser kam zum Schluss, dass Al Jazeera Arabic seit Jahren Propaganda der Hamas verbreite. Auch die israelische Armee erhob Vorwürfe, die das Medienunternehmen zurückwies.

In der Schweiz ist seit Mitte Mai 2025 ein Hamas-Verbot in Kraft. Neben der radikalislamischen Terrororganisation erfasst das Verbot auch Organisationen und Gruppierungen, die im Auftrag oder im Namen der Hamas handeln.

