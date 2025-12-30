Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
12.06CHF
-0.15CHF
-1.26 %
30.12.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
02.01.2026 16:41:22
Rolls-Royce Buy
Rolls-Royce
12.06 CHF -1.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach der Auswertung aktueller Erstflugdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 1290 Pence belassen. Die Gesamtauslieferungen von großen zivilen Triebwerken dürften im Dezember im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil geblieben sein, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie./la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 09:29 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.92 £
|
Abst. Kursziel*:
8.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.27%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
