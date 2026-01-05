|Satelliten-Internet
|
05.01.2026 03:43:01
Tesla-Aktie im Fokus: Patent zeigt mögliche Starlink-Integration
Tesla hat ein Patent für ein Fahrzeugdach eingereicht, das Satellitensignale durchlassen soll. Die Technik könnte den Weg für eine Starlink-Integration in künftige Tesla-Modelle ebnen.
• Das Patent wurde am 4. Dezember 2025 publiziert und am 29. Mai 2024 eingereicht
• Tesla-Fahrzeuge nutzen derzeit LTE/5G für Updates, Navigation und Streaming
Spezialdach für Satellitenempfang
Der Elektroautobauer Tesla hat eine Patentanmeldung veröffentlicht, die auf eine mögliche Integration von Satellitenempfängern in seine Fahrzeuge hindeutet. Die am 4. Dezember 2025 publizierte Patentanmeldung mit der Nummer US 2025/0368267 A1 trägt den Titel "Vehicle Roof Assembly with Radio Frequency Transparent Material" und beschreibt ein neuartiges Fahrzeugdach, das speziell für den Durchlass von Funksignalen konzipiert ist.
Demnach sollen herkömmliche Glas- oder Metalldächer, die Satellitensignale blockieren oder abschwächen, durch spezielle Polymerverbindungen ersetzt werden. Als Materialien nennt das Patent unter anderem Polycarbonat, ABS und ASA - Kunststoffe, die für Hochfrequenzsignale durchlässig sind. Die Konstruktion ermögliche die Integration von Antennen direkt in die Dachstruktur und gewährleiste so eine klare Kommunikation mit externen Geräten und Satelliten, wie es im Patent heisst.
Starlink nicht namentlich genannt - aber naheliegend
Obwohl das Patent den Namen "Starlink" nicht explizit erwähnt - Patentanmeldungen nennen selten kommerzielle Produktnamen -, liegt die Verbindung nahe. Starlink, das Satelliteninternet-Netzwerk von SpaceX, bietet mit seinen tausenden Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn genau die Art von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität, die Tesla-Fahrzeuge nutzen könnten. Eine solche Integration würde Funklöcher eliminieren, die insbesondere in ländlichen Gebieten, Wüsten oder Bergregionen auftreten.
Einige Tesla-Besitzer haben bereits Starlink-Mini-Antennen nachträglich auf ihren Fahrzeugen montiert, um auch abseits von Mobilfunknetzen online zu bleiben. Das neue Patent deutet jedoch auf eine werkseitige Lösung hin, bei der die Antenne unsichtbar unter der Dachhaut verborgen wäre. Tesla-Fahrzeuge nutzen derzeit Mobilfunknetze (LTE/5G) für Funktionen wie Over-the-Air-Updates, Navigation und Streaming. Diese Netze stossen jedoch in abgelegenen Gebieten oder bei Naturkatastrophen an ihre Grenzen.
Vorteile für Produktion und Sicherheit
Neben der Konnektivität beschreibt das Patent auch Vorteile für die Fertigung. Die Dachbaugruppe könne vorab mit Antennen, Prozessoren, WLAN- und Bluetooth-Modulen sowie LTE- und GNSS-Antennen bestückt und als komplette Einheit montiert werden. Laut Patent könne dieser Ansatz den Montageaufwand um das Drei- bis Fünffache reduzieren. Die Patentschrift betont zudem, dass das Design die Sicherheitsanforderungen der Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) erfülle, einschliesslich der Vorschriften für Kopfaufprallschutz. Eine mehrschichtige Konstruktion mit Schaumstofflagen sorge zusätzlich für thermische und akustische Isolierung.
D. Maier / Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Feiertag -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Hang Seng letztlich stärker - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag blieb der heimische Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.