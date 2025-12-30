Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Vestas Wind Systems A-S Aktie

21.54
CHF
0.52
CHF
2.45 %
30.12.2025
BRXC
02.01.2026

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
21.54 CHF 2.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 00:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

