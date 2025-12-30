Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen belassen. Der Auftragseingang des Windturbinen-Herstellers im vierten Quartal dürfte die durchschnittliche Marktprognose übertroffen haben, schrieb Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sollte das Schlussvierteljahr 2025 das zweite Quartal in Folge sein, in dem die Nachfrage positiv überrascht. Dies bestätige seine Einschätzung, dass sich die Fundamentaldaten für die Windindustrie verbesserten./rob/edh/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 DKK
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
173.40 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25