Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Er habe in jüngster Zeit Anzeichen von Auftragskürzungen bei den Lieferanten beobachtet, die auf eine im Vergleich zum Vorjahr schwächere Nachfrage hindeuten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der vergangenen Woche habe sich eine stärkere Verlangsamung der Lieferzeiten für das iPhone Pro Max im Vergleich zum iPhone Pro, doch sei dieser Rückgang vor allem auf die internationalen Märkte und weniger auf die USA zurückzuführen./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 336.64
|
Abst. Kursziel*:
1.00%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 336.62
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.00%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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|28.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Overweight
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|Apple Underperform
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|30.09.26
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|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|280.41
|1.38%
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