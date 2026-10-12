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Apple Aktie 908440 / US0378331005

280.41
CHF
3.82
CHF
1.38 %
09:15:59
BRXC
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12.10.2026 08:18:49

Apple Overweight

Apple
280.40 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 US-Dollar belassen. Er habe in jüngster Zeit Anzeichen von Auftragskürzungen bei den Lieferanten beobachtet, die auf eine im Vergleich zum Vorjahr schwächere Nachfrage hindeuten, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. In der vergangenen Woche habe sich eine stärkere Verlangsamung der Lieferzeiten für das iPhone Pro Max im Vergleich zum iPhone Pro, doch sei dieser Rückgang vor allem auf die internationalen Märkte und weniger auf die USA zurückzuführen./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 18:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 340.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 336.64 		Abst. Kursziel*:
1.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 336.62 		Abst. Kursziel aktuell:
1.00%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.09.26 Apple Neutral UBS AG
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 280.41 1.38% Apple Inc.