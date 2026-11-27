Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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27.11.2026 20:03:28
Handel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwind.
Am Freitag springt der Dow Jones um 19:38 Uhr via NYSE um 1.18 Prozent auf 50’774.94 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.252 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.42 Prozent auf 49’469.86 Punkte an der Kurstafel, nach 50’182.95 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 50’830.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’398.29 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 3.12 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der Dow Jones mit 52’377.57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, stand der Dow Jones noch bei 53’569.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, notierte der Dow Jones bei 47’427.12 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.95 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.96 Prozent auf 254.12 USD), Caterpillar (+ 3.32 Prozent auf 561.74 USD), Cisco (+ 3.01 Prozent auf 97.04 USD), JPMorgan Chase (+ 1.96 Prozent auf 322.96 USD) und IBM (+ 1.89 Prozent auf 248.08 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil McDonalds (-0.31 Prozent auf 282.62 USD), Procter Gamble (-0.21 Prozent auf 172.86 USD), Coca-Cola (-0.19 Prozent auf 97.40 USD), Travelers (+ 0.11 Prozent auf 407.29 USD) und Salesforce (+ 0.51 Prozent auf 198.21 USD) unter Druck.
Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40’667’609 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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