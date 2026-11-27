Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2.31 Prozent stärker bei 24’129.50 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 1.58 Prozent höher bei 23’958.46 Punkten, nach 23’585.80 Punkten am Vortag.

Bei 23’690.60 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 24’149.09 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0.578 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Stand von 26’477.81 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 26’541.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, einen Wert von 23’214.69 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.85 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 21.91 Prozent auf 0.31 USD), AXT (+ 13.73 Prozent auf 36.37 USD), Volvo (B) (+ 10.50 Prozent auf 32.31 USD), Methode Electronics (+ 9.31 Prozent auf 11.15 USD) und TTM Technologies (+ 8.58 Prozent auf 63.16 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-16.14 Prozent auf 0.29 USD), Dorel Industries (-14.16 Prozent auf 0.80 USD), Comtech Telecommunications (-5.58 Prozent auf 0.94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5.24 Prozent auf 534.57 USD) und Donegal Group B (-3.63 Prozent auf 34.29 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 40’667’609 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.708 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Century Aluminum-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 22.90 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch