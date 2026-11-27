Am Freitag bewegte sich der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 1.60 Prozent höher bei 7’297.49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60.631 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1.25 Prozent auf 7’272.74 Punkte an der Kurstafel, nach 7’182.78 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’304.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7’211.46 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.970 Prozent nach oben. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 7’722.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’730.99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’812.61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6.40 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 15.96 Prozent auf 85.36 USD), Coherent (+ 14.07 Prozent auf 223.79 USD), Lumentum (+ 7.98 Prozent auf 514.63 USD), Seagate Technology (+ 7.90 Prozent auf 509.66 USD) und Micron Technology (+ 7.60 Prozent auf 646.95 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5.24 Prozent auf 534.57 USD), Robert Half (-3.98 Prozent auf 37.83 USD), J M Smucker (-2.46 Prozent auf 126.86 USD), Dollar Tree (-2.42 Prozent auf 148.53 USD) und eBay (-1.91 Prozent auf 113.33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’800’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.708 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14.34 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch