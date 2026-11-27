Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.61 Prozent höher bei 26’726.39 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 1.66 Prozent höher bei 26’479.97 Punkten, nach 26’046.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26’757.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’166.87 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0.606 Prozent nach. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29’651.44 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Wert von 29’641.56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wies der NASDAQ 100 25’236.94 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.03 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Sandisk (+ 15.96 Prozent auf 85.36 USD), Astera Labs (+ 8.67 Prozent auf 206.84 USD), Rocket Lab (+ 8.21 Prozent auf 50.88 USD), Lumentum (+ 7.98 Prozent auf 514.63 USD) und Seagate Technology (+ 7.90 Prozent auf 509.66 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Vertex Pharmaceuticals (-5.24 Prozent auf 534.57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1.23 Prozent auf 162.70 USD), Keurig Dr Pepper (-0.51 Prozent auf 35.45 USD), O Reilly Automotive (-0.42 Prozent auf 96.28 USD) und Paychex (-0.30 Prozent auf 118.13 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’667’609 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 6.04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch