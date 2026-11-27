Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2.61 Prozent höher bei 26’726.39 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.66 Prozent höher bei 26’479.97 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’046.90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26’757.20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’166.87 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0.606 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29’651.44 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’641.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’236.94 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 6.03 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 15.96 Prozent auf 85.36 USD), Astera Labs (+ 8.67 Prozent auf 206.84 USD), Rocket Lab (+ 8.21 Prozent auf 50.88 USD), Lumentum (+ 7.98 Prozent auf 514.63 USD) und Seagate Technology (+ 7.90 Prozent auf 509.66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Vertex Pharmaceuticals (-5.24 Prozent auf 534.57 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-1.23 Prozent auf 162.70 USD), Keurig Dr Pepper (-0.51 Prozent auf 35.45 USD), O Reilly Automotive (-0.42 Prozent auf 96.28 USD) und Paychex (-0.30 Prozent auf 118.13 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40’800’858 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.04 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch