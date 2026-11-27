Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 1.18 Prozent stärker bei 50’774.94 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.252 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.42 Prozent auf 49’469.86 Punkte an der Kurstafel, nach 50’182.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 50’830.19 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’398.29 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 3.12 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’377.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der Dow Jones bei 53’569.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’427.12 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4.95 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 3.96 Prozent auf 254.12 USD), Caterpillar (+ 3.32 Prozent auf 561.74 USD), Cisco (+ 3.01 Prozent auf 97.04 USD), JPMorgan Chase (+ 1.96 Prozent auf 322.96 USD) und IBM (+ 1.89 Prozent auf 248.08 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil McDonalds (-0.31 Prozent auf 282.62 USD), Procter Gamble (-0.21 Prozent auf 172.86 USD), Coca-Cola (-0.19 Prozent auf 97.40 USD), Travelers (+ 0.11 Prozent auf 407.29 USD) und Salesforce (+ 0.51 Prozent auf 198.21 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40’800’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.708 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11.09 zu Buche schlagen. Nike lockt Anleger 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.53 Prozent.

Redaktion finanzen.ch