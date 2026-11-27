Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 2.31 Prozent auf 24’129.50 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 1.58 Prozent auf 23’958.46 Punkte an der Kurstafel, nach 23’585.80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24’149.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23’690.60 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.578 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 27.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’477.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26’541.35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, mit 23’214.69 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.85 Prozent nach oben. 27’722.75 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 20’690.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Casinos (+ 21.91 Prozent auf 0.31 USD), AXT (+ 13.73 Prozent auf 36.37 USD), Volvo (B) (+ 10.50 Prozent auf 32.31 USD), Methode Electronics (+ 9.31 Prozent auf 11.15 USD) und TTM Technologies (+ 8.58 Prozent auf 63.16 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-16.14 Prozent auf 0.29 USD), Dorel Industries (-14.16 Prozent auf 0.80 USD), Comtech Telecommunications (-5.58 Prozent auf 0.94 USD), Vertex Pharmaceuticals (-5.24 Prozent auf 534.57 USD) und Donegal Group B (-3.63 Prozent auf 34.29 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’800’858 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.708 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.32 erwartet. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22.90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch