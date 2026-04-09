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10.04.2026 13:53:33

Apple Hold

Apple
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 286,54 auf 294,91 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit dem März-Quartal dürfte Apple die Erwartungen verfehlen, so die Einschätzung von Edison Lee am Freitag. Längerfristig ist Lee aber nicht pessimistisch./ajx/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 07:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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