Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’557 0.7%  Bitcoin 63’824 2.0%  Dollar 0.7831 0.0%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Swiss Re12688156Nestlé3886335ABB1222171Intel941595Palantir36244719Holcim1221405Berkshire Hathaway10926529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Redcare Pharmacy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Ahold Delhaizepräsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
eToro entdecken

Apple Aktie 908440 / US0378331005

219.09
CHF
2.05
CHF
0.94 %
05.05.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 14:59:06

Apple Neutral

Apple
219.09 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Das Wachstum der App-Store-Umsätze habe im April um fünf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen und währungsbereinigt um vier Prozent, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze mit KI-Apps seien ein wichtiger Wachstumstreiber./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 277.04 		Abst. Kursziel*:
6.84%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 284.21 		Abst. Kursziel aktuell:
4.15%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten