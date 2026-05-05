Apple 219.09 CHF 0.94% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Das Wachstum der App-Store-Umsätze habe im April um fünf Prozent über dem Vorjahreswert gelegen und währungsbereinigt um vier Prozent, schrieb David Vogt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Umsätze mit KI-Apps seien ein wichtiger Wachstumstreiber./rob/tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.