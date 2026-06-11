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11.06.2026 09:34:36
Novartis-Aktie wenig bewegt: Studie zu Muskelkrankheit FSHD trifft Hauptziel
Novartis hat in einer klinischen Studie mit dem Wirkstoff Delpacibart braxlosiran positive Ergebnisse bei der Muskelkrankheit FSHD erzielt.
Bei FSHD - einer der häufigsten Formen von Muskeldystrophie - verlieren Betroffene zunehmend die Kontrolle über ihre Muskeln; rund 20 Prozent werden rollstuhlabhängig. In der randomisierten, placebokontrollierten Phase-I/II-Studie wurden 51 Patienten im Alter von 16 bis 70 Jahren über zwölf Monate behandelt.
Derzeit läuft bereits eine Phase-III-Studie mit 200 Patienten. Novartis will die Daten nun mit globalen Zulassungsbehörden besprechen.
Die Novartis-Aktie zeigt sich an der SIX zeitweise 0,05 Prozent fester bei 119,10 Franken.
awp-robot/hr
Basel (awp)
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