Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee geht laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen umsatzseitig positiv überraschen werden. Auch der Umsatzausblick auf das neue Quartal sollte dank einer anhaltenden Geschäftsdynamik zu steigenden Schätzungen führen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte indes den Bruttomargen gelten. Der Experte erwartet, dass Apple hier ebenfalls gut positioniert für eine positive Überraschung ist./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 266.17
|
Abst. Kursziel*:
22.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 266.21
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.08%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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