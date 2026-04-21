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22.04.2026 12:18:14

Apple Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Samik Chatterjee geht laut einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick davon aus, dass die anstehenden Quartalszahlen des Technologieriesen umsatzseitig positiv überraschen werden. Auch der Umsatzausblick auf das neue Quartal sollte dank einer anhaltenden Geschäftsdynamik zu steigenden Schätzungen führen. Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte indes den Bruttomargen gelten. Der Experte erwartet, dass Apple hier ebenfalls gut positioniert für eine positive Überraschung ist./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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