Roche-Aktie höher: Priority Review für Tecentriq bei Darmkrebs in den USA erhalten

Grundlage ist die Phase-III-Studie ATOMIC, in der Tecentriq plus Chemotherapie das Rückfall- oder Sterberisiko im Vergleich zur Chemotherapie allein um 50 Prozent senkte.

Die FDA will bis spätestens 9. Oktober 2026 über die Zulassung entscheiden, wie das Pharmaunternehmen Roche am Donnerstag mitteilte. Im Falle einer Zulassung könne Tecentriq in Kombination mit einer Chemotherapie einen neuen Behandlungsstandard nach einer Operation für diese spezielle Darmkrebsform darstellen.

Roche erhält Zulassung für Begleitdiagnostikum Ventana MMR RxDx Panel

Roche hat die IVDR-Zulassung mehrerer Erweiterungen für das Begleitdiagnostikum "Ventana MMR RxDx Panel" erhalten. Mit dem Einsatz als Biomarker können Krebspatienten identifiziert werden, die für bestimmte Präzisionsonkologie-Therapien in Frage kommen.

Durch die Untersuchung eines Panels von MMR-Proteinen in Tumoren biete der Test eine standardisierte Methode zur Bestimmung des Mismatch-Repair-(MMR)-Status, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Mit dieser Zulassung werde die Kennzeichnung des Begleitdiagnostikums auf fünf Krebsarten und sechs Anwendungsgebiete erweitert.

Die Roche-Aktie bewegt sich an der SIX zeitweise 0,22 Prozent stärker bei 324,62 Franken.

Basel (awp)