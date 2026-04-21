Apple 208.95 CHF -1.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. In den Fokus rückten immer stärker die steigenden Preise für Speicherchips und wie Apple damit zurechtkomme, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Mittwoch. Das Augenmerk gelte zudem dem neuen Konzernchef John Ternus und der Profitabilität./rob/bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 20:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.