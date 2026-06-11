DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
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11.06.2026 09:37:36
DKSH-Aktie sinkt: Herzmedikament von Bridgebio wird in Teilen Asiens vertrieben
DKSH ist eine Vertriebspartnerschaft mit dem US-Biotechnologieunternehmen Bridgebio eingegangen.
Konkret betrifft der Auftrag einen Transthyretin-Stabilisator zur Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM), einer seltenen und fortschreitenden Herzmuskelerkrankung. DKSH werde das Produkt in Australien, Singapur, Südkorea und Taiwan vertreiben und vermarkten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
Das Medikament ist in den von der Vereinbarung erfassten Ländern derzeit noch nicht zugelassen. Eine Vermarktung ist daher von den jeweiligen behördlichen Genehmigungen abhängig. Zu den finanziellen Konditionen machte DKSH keine Angaben.
Die DKSH-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 62,50 Franken.
jl/to
Zürich (awp)
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