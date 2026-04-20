CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas zog am Mittwoch einen Vergleich zwischen dem deutschen Event-Veranstalter und Live Nation. Die höhere Marge der Deutschen resultiere aus dem Geschäftsmix dank mehr als 30 Prozent der Konzernumsätze im hochprofitablen Ticket-Geschäft. Live Nation habe dagegen sein gesamtes Ökosystem vom Besitz der Veranstaltungsorte über die Ticketplattformen und Promotion besser in der Hand. Letztlich bleibt Maas für beide Unternehmen optimistisch./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
50.50 €
|
Abst. Kursziel*:
86.14%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
89.29%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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