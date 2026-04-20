NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Annick Maas zog am Mittwoch einen Vergleich zwischen dem deutschen Event-Veranstalter und Live Nation. Die höhere Marge der Deutschen resultiere aus dem Geschäftsmix dank mehr als 30 Prozent der Konzernumsätze im hochprofitablen Ticket-Geschäft. Live Nation habe dagegen sein gesamtes Ökosystem vom Besitz der Veranstaltungsorte über die Ticketplattformen und Promotion besser in der Hand. Letztlich bleibt Maas für beide Unternehmen optimistisch./ag/ajx;