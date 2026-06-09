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09.06.2026 18:42:36

Schweizer iPhone-Besitzer erhalten Zugriff auf Siri AI

Apple
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Zürich (awp) - Schweizer Besitzer von iPhones und iPads erhalten Zugriff auf die von Apple am Vortag vorgestellte neue Version der Assistenzsoftware Siri mit Künstlicher Intelligenz. Die Sperre von Siri AI betreffe nur die 27 EU-Staaten, sagte ein Apple-Sprecher am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: "Die Schweiz ist also nicht inbegriffen."

Siri AI werde später in diesem Jahr als Betaversion für Schweizer Nutzer verfügbar sein, wenn die Sprache auf Englisch eingestellt sei. "Apple wird die Unterstützung für weitere Sprachen schnell ausweiten", sagte der Sprecher weiter.

Allerdings ist dafür ein Gerät der paar jüngsten Generationen nötig. Siri AI laufe ab dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max oder neuer. Bei den Tablets muss man ein iPad mini (A17 Pro) oder ein iPad mit M1 oder neuer haben.

Damit fahren die Schweizer Nutzer besser als die EU-Bürger: Apple hat entschieden, wegen der Forderung der EU-Kommission nach einer vollständigen Öffnung der iPhones und iPads für KI-Assistenten anderer Anbieter Siri AI in der Europäischen Union nicht verfügbar zu machen.

jb/to

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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