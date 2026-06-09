Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen

Der Dow Jones schloss nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 50’872.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20.273 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.416 Prozent auf 50’997.23 Punkte an der Kurstafel, nach 50’786.01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’260.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50’211.12 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 49’609.16 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 47’740.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’761.76 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 51’660.40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 3.67 Prozent auf 310.55 USD), Nike (+ 3.28 Prozent auf 44.65 USD), Procter Gamble (+ 2.46 Prozent auf 148.67 USD), Coca-Cola (+ 2.26 Prozent auf 81.34 USD) und Home Depot (+ 2.25 Prozent auf 276.85 EUR). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Salesforce (-3.94 Prozent auf 175.35 USD), Apple (-3.64 Prozent auf 290.55 USD), Cisco (-3.05 Prozent auf 120.36 USD), Microsoft (-2.02 Prozent auf 403.41 USD) und Chevron (-1.31 Prozent auf 186.76 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 44’798’448 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.300 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9.19 erwartet. Mit 6.20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch