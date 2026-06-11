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Übernahme geplant 11.06.2026 09:38:00

Milliardendeal: Grossaktionär Frasers will HUGO BOSS übernehmen - Aktie mit Gewinnen

Milliardendeal: Grossaktionär Frasers will HUGO BOSS übernehmen - Aktie mit Gewinnen

Der Grossaktionär Frasers Group will den schwäbischen Modehersteller HUGO BOSS übernehmen. Dabei geht es um eine Milliardenofferte.

Frasers Group will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits besitzt. Zuletzt kamen die Briten nach eigenen Angaben auf einen direkten Anteil von gut 26 Prozent. Die im MDAX notierte HUGO BOSS-Aktie sprang hoch.

Im XETRA-Handel geht es zeitweise 6,14 Prozent auf 38,70 Euro nach oben. Auf Sicht von zwölf Monaten hat das Papier knapp 9 Prozent verloren.

Zwischen dem Grossaktionär und der Führungsspitze von HUGO BOSS war es in jüngerer Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen. So hatte Frasers dem Aufsichtsratschef Stephan Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Frasers ruderte jedoch am Dienstag zurück und drückte Unterstützung für Sturm und Dividendenpolitik aus.<

Frasers verfügt nach eigenen Angaben vom Mittwoch auch über weitere Finanzinstrumente für Hugo-Boss-Aktien. Die Briten hatten sogenannte Put-Optionen verkauft, ihnen hätten also von Aktionären und Inhabern der Optionen zu einem gewissen Preis Aktien angedient werden können. Bei Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile hätte Frasers dann ohnehin ein Pflichtangebot an die restlichen Aktionäre unterbreiten müssen. Frasers habe sich für ein freiwilliges Angebot entschieden, um das Investment in HUGO BOSS zu festigen, hiess es von den Briten.

Frasers gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley, der bereits mehrere Mode-Engagements unter seinen Fittichen hat. Frasers gehört etwa auch der Onlinehändler Sports Direct. Frasers sei ein langfristig orientierter Investor von HUGO BOSS und stehe weiter zu Aufsichtsratschef Sturm sowie Vorstandschef Daniel Grieder, hiess es.

Frasers Group will im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots 38 Euro je Boss-Aktie bieten, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss mitteilte. Das Angebot gilt für alle Aktien, die Frasers nicht bereits besitzt. Zuletzt kamen die Briten nach eigenen Angaben auf einen direkten Anteil von gut 26 Prozent. Die im MDAX notierte HUGO BOSS-Aktie sprang nachbörslich hoch.

Auf der Handelsplattform Tradegate stieg sie nach der Mitteilung um zeitweise mehr als sechs Prozent auf über 38 Euro. Den XETRA-Handel beschlossen hatte sie mit einem Kurs von 36,46 Euro - in etwa so viel wie zu Jahresbeginn. Auf Sicht von zwölf Monaten hat das Papier knapp 9 Prozent verloren.

Zwischen dem Grossaktionär und der Führungsspitze von HUGO BOSS war es in jüngerer Zeit zu Unstimmigkeiten gekommen. So hatte Frasers dem Aufsichtsratschef Stephan Sturm im Dezember das Vertrauen entzogen. Streit gab es unter anderem um die Dividendenzahlung. Frasers ruderte jedoch am Dienstag zurück und drückte Unterstützung für Sturm und Dividendenpolitik aus.<

Frasers verfügt nach eigenen Angaben vom Mittwoch auch über weitere Finanzinstrumente für Hugo-Boss-Aktien. Die Briten hatten sogenannte Put-Optionen verkauft, ihnen hätten also von Aktionären und Inhabern der Optionen zu einem gewissen Preis Aktien angedient werden können. Bei Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent der Anteile hätte Frasers dann ohnehin ein Pflichtangebot an die restlichen Aktionäre unterbreiten müssen. Frasers habe sich für ein freiwilliges Angebot entschieden, um das Investment in HUGO BOSS zu festigen, hiess es von den Briten.

Frasers gehört mehrheitlich dem britischen Milliardär Mike Ashley, der bereits mehrere Mode-Engagements unter seinen Fittichen hat. Frasers gehört etwa auch der Onlinehändler Sports Direct. Frasers sei ein langfristig orientierter Investor von HUGO BOSS und stehe weiter zu Aufsichtsratschef Sturm sowie Vorstandschef Daniel Grieder, hiess es.

Für die restlichen knapp 74 Prozent der Hugo-Boss-Anteile müsste Frasers rund 2 Milliarden Euro hinblättern. Der gesamte Edelschneider würde so mit rund 2,7 Milliarden Euro bewertet. Einer Mindestschwelle unterliegt das Angebot nicht. Aufsichtsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

METZINGEN (dpa-AFX)

METZINGEN (awp international)

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