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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers habe nur wenige Überraschungen bereitgehalten, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seinem Resümee. Die Schweden hätten sich zu ihrer bereits bewährten Strategie bekannt./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.