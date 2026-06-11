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Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

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11.06.2026 07:22:29

Volvo AB (B) Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers habe nur wenige Überraschungen bereitgehalten, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seinem Resümee. Die Schweden hätten sich zu ihrer bereits bewährten Strategie bekannt./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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