Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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11.06.2026 07:22:29
Volvo AB (B) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Kapitalmarkttag des Nutzfahrzeug- und Baumaschinenherstellers habe nur wenige Überraschungen bereitgehalten, schrieb Nick Housden am Donnerstag in seinem Resümee. Die Schweden hätten sich zu ihrer bereits bewährten Strategie bekannt./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Sector Perform
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
360.00 SEK
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
28.18 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
307.00 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Nick Housden
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse