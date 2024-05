Apple 166.22 CHF 5.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Buy" belassen mit einem Kursziel von 226 US-Dollar. Stärke im Service- und iPhone-Geschäft zerstreue die Bedenken, etwa hinsichtlich zunehmenden Wettbewerbs durch Huawei in China, schrieb Analyst Michael Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. In seine Kaufempfehlung habe er nun noch mehr Vertrauen./ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 23:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.