NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte mit Datenzentren und die Gaming-Sparte hätten positiv überrascht. Insgesamt sollten die Resultate positiver wirken als einige zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Wettbewerbern. Die Resultate von AMD könnten den Sturm im Wasserglas, der durch die Sorgen um den PC-Markt ausgelöst worden sei, endgültig zum Abklingen bringen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./rob/la/edh;