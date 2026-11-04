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04.11.2026 11:27:56

AMD (Advanced Micro Devices) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte mit Datenzentren und die Gaming-Sparte hätten positiv überrascht. Insgesamt sollten die Resultate positiver wirken als einige zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Wettbewerbern. Die Resultate von AMD könnten den Sturm im Wasserglas, der durch die Sorgen um den PC-Markt ausgelöst worden sei, endgültig zum Abklingen bringen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 03:12 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender AMD-Kurs >5
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Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 650.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 483.90 		Abst. Kursziel*:
34.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 484.47 		Abst. Kursziel aktuell:
34.17%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
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