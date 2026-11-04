AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Halbleiterhersteller habe gut abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Geschäfte mit Datenzentren und die Gaming-Sparte hätten positiv überrascht. Insgesamt sollten die Resultate positiver wirken als einige zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen von Wettbewerbern. Die Resultate von AMD könnten den Sturm im Wasserglas, der durch die Sorgen um den PC-Markt ausgelöst worden sei, endgültig zum Abklingen bringen, zeigte sich der Experte zuversichtlich./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Outperform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 483.90
|
Abst. Kursziel*:
34.33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 484.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.17%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
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03.11.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
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