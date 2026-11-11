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AMD Aktie 903491 / US0079031078

466.93
CHF
15.67
CHF
3.47 %
14:37:21
BRXC
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12.11.2026 13:53:42

AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform

AMD
466.92 CHF 3.47%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender AMD-Kurs >5 >10
Fallender AMD-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Sector Perform
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 540.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 552.90 		Abst. Kursziel*:
-2.33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 553.10 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.37%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:53 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 AMD Kaufen DZ BANK
04.11.26 AMD Outperform Bernstein Research
04.11.26 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 AMD Buy Goldman Sachs Group Inc.
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