AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AMD nach einem Management-Meeting mit einem Kursziel von 540 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri äußerte sich am Donnerstag beeindruckt von den Chancen im Rechenzentrumsbereich, dem vielversprechenden Meilensteinplan des Unternehmens und der soliden Erfolgsbilanz. Die Bewertung der Aktie liege jedoch deutlich über jener vergleichbarer Unternehmen. Pajjuri wartet daher lieber auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:21 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 540.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 552.90
|
Abst. Kursziel*:
-2.33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 553.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.37%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
11.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochabend mit AMD (Advanced Micro Devices) ein (finanzen.ch)
|
11.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung weit im Plus (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|471.60
|4.51%
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|13:53
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RBC Capital Markets
AMD Sector Perform
|13:52
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RBC Capital Markets
NVIDIA Outperform
|13:51
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Barclays Capital
RWE Overweight
|13:39
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Barclays Capital
Daimler Truck Overweight
|12:38
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