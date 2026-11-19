Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 1.48 Prozent auf 7’215.05 Punkte. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 61.871 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.931 Prozent auf 7’391.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’323.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7’415.64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’193.83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 3.98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der S&P 500 bei 7’690.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’707.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’642.16 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Everpure A (+ 8.77 Prozent auf 109.57 USD), Palo Alto Networks (+ 5.88 Prozent auf 359.91 USD), Western Digital (+ 4.06 Prozent auf 299.90 USD), Intel (+ 3.02 Prozent auf 56.32 USD) und Seagate Technology (+ 2.84 Prozent auf 530.55 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Williams-Sonoma (-14.22 Prozent auf 223.11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-9.00 Prozent auf 482.43 USD), Robert Half (-6.16 Prozent auf 38.36 USD), Under Armour (-5.67 Prozent auf 4.58 USD) und DXC Technology (-5.57 Prozent auf 13.57 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38’383’798 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch