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24.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,7 Prozent auf 409,42 USD abwärts.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,7 Prozent auf 409,42 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'173 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 405,05 USD ab. Bei 425,45 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'516'907 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (658,52 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. 60,84 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 54,02 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 13.38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umsetzen können.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2026 wird am 02.02.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,08 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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