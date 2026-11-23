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23.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend mit Kursfeuerwerk
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,6 Prozent auf 452,43 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,6 Prozent auf 452,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'252 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 475,36 USD. Bei 475,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'922'733 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,55 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.25 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,08 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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