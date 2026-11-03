AMD 402.26 CHF -4.60% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.