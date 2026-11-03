AMD Aktie 903491 / US0079031078
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AMD (Advanced Micro Devices) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AMD nach Zahlen zum dritten Quartal von 550 auf 575 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sowohl die Zahlen als auch der Ausblick des Halbleiterherstellers seien stark, schrieb Harlan Sur am Mittwoch. So dürfte der Gesamtumsatz im kommenden Geschäftsjahr um 80 Prozent zulegen. Noch stärker dürfte das Wachstum im Geschäft mit Datenzentren sein./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Neutral
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 575.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 483.90
|
Abst. Kursziel*:
18.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 484.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.69%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
03.11.26
|KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (AWP)
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03.11.26
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03.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
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03.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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03.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
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03.11.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
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|AMD Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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