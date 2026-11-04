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04.11.2026 14:48:53

AMD (Advanced Micro Devices) Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD nach Quartalszahlen von 590 auf 620 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Es läuft", schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller habe sehr gute Zahlen vorgelegt und noch bessere Prognosen gegeben. Auch gewinne das Unternehmen Marktanteile hinzu./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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