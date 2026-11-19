Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.63 Prozent auf 26’675.34 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1.69 Prozent stärker bei 27’574.24 Punkten, nach 27’116.26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 27’749.35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’604.64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 3.15 Prozent nach. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 29’529.34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’426.02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24’640.52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.83 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 10.88 Prozent auf 85.88 USD), Palo Alto Networks (+ 5.88 Prozent auf 359.91 USD), Western Digital (+ 4.06 Prozent auf 299.90 USD), Axon Enterprise (+ 3.37 Prozent auf 310.82 USD) und Intel (+ 3.02 Prozent auf 56.32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-9.00 Prozent auf 482.43 USD), Nebius (-7.04 Prozent auf 99.43 USD), Shopify A (-5.26 Prozent auf 132.09 USD), DoorDash (-4.37 Prozent auf 159.51 USD) und CoreWeave (-4.37 Prozent auf 45.74 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 38’383’798 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.660 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch