Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 2.02 Prozent auf 7’175.83 Punkte abwärts. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61.871 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.931 Prozent höher bei 7’391.79 Punkten in den Handel, nach 7’323.63 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’173.63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’415.64 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 4.50 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 7’690.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’707.98 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’642.16 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4.63 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 6.42 Prozent auf 361.73 USD), Everpure A (+ 4.73 Prozent auf 105.50 USD), Western Digital (+ 2.98 Prozent auf 296.78 USD), Expeditors International of Washington (+ 2.26 Prozent auf 193.14 USD) und Intel (+ 1.92 Prozent auf 55.72 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Williams-Sonoma (-15.16 Prozent auf 220.66 USD), Twilio A (-8.75 Prozent auf 178.78 USD), Robert Half (-8.39 Prozent auf 37.45 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.72 Prozent auf 489.19 USD) und Cerebras Systems (-7.64 Prozent auf 86.96 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 71’981’183 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch