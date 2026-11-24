Trumps Depotgewinn lässt sich nur in einer weiten Spanne beziffern

Politischer Einfluss und Governance rücken in den Blick der Anleger

Analysten stufen hoch, die Befragungen im Kongress stehen noch aus

Die NVIDIA-Aktie ist am Montag an der NASDAQ nach der Rückkehr von Jensen Huang als Konzernchef um 31,5 Prozent auf 165,05 US-Dollar gesprungen. Davon profitierte auch Donald Trump : Der Wert seiner NVIDIA-Aktien stieg Financial Times zufolge um bis zu 15 Millionen US-Dollar. Für Anleger zählt weniger das Depot des Präsidenten als die Frage, was der politische Einfluss für den Konzern bedeutet.

Trumps Gewinn bleibt eine Schätzung

Laut den Angaben an das Office of Government Ethics, die Trump am 5. November 2026 einreichte, hielt er zum 30. September möglicherweise bis zu 370'000 NVIDIA-Aktien. Die Offenlegung nennt nur breite Spannen. Am unteren Ende stünden der Financial Times zufolge 32'000 Aktien im Wert von 5,3 Millionen US-Dollar. Der Kursgewinn betrüge dann nur 1,3 Millionen US-Dollar.

Käufe und Verkäufe im Oktober und November 2026 erfasst die Offenlegung nicht. Trumps Portfolio folgt der Strategie, eine breit gestreute Auswahl aus dem S&P 500 zu kaufen, und NVIDIA gehört zu den grössten Werten dieses Index. Das erklärt, warum die Aktie im Portfolio liegt, sagt aber nichts über Geschäfte nach dem Stichtag. Wie viel Trump tatsächlich verdiente, bleibt damit offen.

Trump reklamiert die Wende für sich

Huang war am 12. November zurückgetreten, nachdem aussereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Bei den Quartalszahlen vergangenen Dienstag hatte Chairman Harvey C. Jones noch erklärt, der Verwaltungsrat beabsichtige keine Wiedereinsetzung. Am Montag setzte das Gremium Huang einstimmig wieder als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied ein. Es verweist auf Einschätzungen hochrangiger Stellen der US-Regierung und sieht kein Risiko für die nationale Sicherheit.

Trump sagte CNBC, er habe direkt und indirekt mit dem Verwaltungsrat gesprochen und die Verantwortlichen überzeugt. Der demokratische Senator Ruben Gallego forderte, die Aktienpositionen vor der Ankündigung zu untersuchen, das Weisse Haus reagierte nicht auf eine Anfrage der Financial Times. Die Angaben zu Trumps Portfolio können diese Forderung weder stützen noch entkräften. Für die Aktie wird Governance damit zum eigenen Thema: Binnen sechs Tagen kippte der Verwaltungsrat seine eigene Linie, und der Präsident nimmt die Kehrtwende öffentlich für sich in Anspruch.

NVIDIA-Aktie zwischen Analystenlob und offenen Untersuchungen

Die Aktie stand zuvor unter dem Druck des Skandals um Huang und der Sorge um die Nachhaltigkeit des KI-Booms, schreibt die Financial Times. Hätte Trump die Höchstzahl gehalten, läge sein Wertverlust seit dem Kurshoch vor der Montagsrally bei 42 Millionen US-Dollar. Die Rally hat den Rückgang also nur teilweise ausgeglichen.

Die Analysten stufen NVIDIA bei TipRanks insgesamt mit Moderate Buy ein, 33 von 44 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf - demgegenüber stehen zehn Hold und ein Sell. Mehrere Häuser stuften am Montag hoch, darunter Oppenheimer mit Analyst Rick Schafer, der gleichzeitig das Kursziel von 315 auf 250 US-Dollar senkte. Das durchschnittliche Kursziel von 232,39 US-Dollar liegt etwa 40 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag.

Abgeschlossen ist die Affäre damit nicht. Laut NVIDIA läuft die Untersuchung eines unabhängigen Verwaltungsratsausschusses zu einer möglichen ausländischen Geheimdienstoperation gegen Huang weiter. Am 1. Dezember stellt sich Huang laut den Vorsitzenden dreier Ausschüsse des Repräsentantenhauses einer protokollierten Befragung. Für den 3. Dezember hat das Senate Banking Committee eine öffentliche Anhörung mit ihm angesetzt, Thema sind die Exportkontrollen für US-Chiptechnologie.

Was die Rückkehr für NVIDIA-Anleger bedeutet

Mit Huangs Comeback ist eine grosse Unsicherheit vom Tisch: Eine langwierige Suche nach einem Nachfolger bleibt NVIDIA erspart, und diese Erleichterung hat der Kurssprung bereits eingepreist. Dafür hängt die Führungsfrage nun sichtbar an politischer Rückendeckung, und die kann sich ändern. Ab Januar stellen die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses und könnten weitere Untersuchungen anstossen. Wer langfristig auf das KI-Geschäft des Konzerns setzt, findet in den Hochstufungen der Analysten Rückenwind, sollte aber mit kräftigen Ausschlägen rechnen, solange Untersuchung und Befragungen laufen. Ein schrittweiser Einstieg könnte zu dieser Lage besser passen, als die Wette darauf, dass sich die Montagsrally ungebremst fortsetzt.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch

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