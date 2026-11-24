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24.11.2026 17:23:14
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Dienstagnachmittag.
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Am Nachmittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 2,56 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 59.586,53 US-Dollar wert, nach 61.149,89 US-Dollar am Vortag.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,8 Prozent auf 8,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,2 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um 2,90 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 17:11 auf 40,11 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 41,30 US-Dollar wert war.
Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 2,02 Prozent auf 1.673,05 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 1.707,49 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 2,12 Prozent auf 195,53 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 199,77 US-Dollar wert.
Indes fällt der Ripple-Kurs. Für Ripple geht es nach 0,9374 US-Dollar am Vortag auf 0,9134 US-Dollar nach unten (2,56 Prozent).
Nach 484,28 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Dienstagnachmittag um 1,52 Prozent auf 491,63 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich Cardano mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Cardano-Kurs 3,60 Prozent schwächer bei 0,1426 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1480 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Stellar mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Stellar-Kurs 4,82 Prozent schwächer bei 0,1234 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1297 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Dienstagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3074 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3095 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Binancecoin-Kurs um 1,85 Prozent auf 544,96 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 555,25 US-Dollar.
Nach 0,0562 US-Dollar am Vortag ist der Dogecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 2,97 Prozent auf 0,0545 US-Dollar gesunken.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 4,11 Prozent auf 68,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 71,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit muss Avalanche Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Avalanche-Kurs um 3,92 Prozent auf 6,497 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,762 US-Dollar an der Tafel.
Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 8,982 US-Dollar am Vortag auf 8,749 US-Dollar nach unten (2,59 Prozent).
Derweil geht es für den Sui-Kurs bergab. Sui sinkt 4,71 Prozent auf 0,6397 US-Dollar, nach 0,6713 US-Dollar am Vortag.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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