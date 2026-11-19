NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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19.11.2026 22:33:53
Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich
Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich in Rot.
Am Donnerstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2.21 Prozent tiefer bei 26’517.05 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1.69 Prozent auf 27’574.24 Punkte an der Kurstafel, nach 27’116.26 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27’749.35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’481.82 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29’529.34 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’426.02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24’640.52 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5.20 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit PDD (+ 11.04 Prozent auf 86.00 USD), Palo Alto Networks (+ 6.42 Prozent auf 361.73 USD), Western Digital (+ 2.98 Prozent auf 296.78 USD), CrowdStrike (+ 2.71 Prozent auf 243.46 USD) und Axon Enterprise (+ 2.09 Prozent auf 306.98 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-9.39 Prozent auf 96.92 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7.72 Prozent auf 489.19 USD), CoreWeave (-6.10 Prozent auf 44.91 USD), DoorDash (-5.80 Prozent auf 157.13 USD) und Shopify A (-5.34 Prozent auf 131.97 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 71’981’183 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6.29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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