AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AMD (Advanced Micro Devices) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
|
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 675.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 483.90
|
Abst. Kursziel*:
39.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 484.47
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.33%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
03.11.26
|KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu (AWP)
|
03.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend in Grün (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
03.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Gute Stimmung in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|402.26
|-4.60%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:43
|
Jefferies & Company Inc.
BioNTech Buy
|07:32
|
Jefferies & Company Inc.
Ferrari Buy
|07:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
AMD Buy
|07:29
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
1&1 Buy
|07:28
|
JP Morgan Chase & Co.
AMD Neutral
|07:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Evonik Underweight
|07:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Lufthansa Neutral