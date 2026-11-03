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AMD Aktie 903491 / US0079031078

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03.11.2026
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04.11.2026 07:30:14

AMD (Advanced Micro Devices) Buy

AMD
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD von 700 auf 675 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht vor allem den starken Ausblick des Chipkonzerns. Die enorme Nachfrage aus dem Bereich der KI-Rechenzentren sorge 2027 für 80-prozentiges Wachstum - trotz des Gegenwinds im PC-Bereich. Sein Kursziel senkte Schneider aber etwas aufgrund der zuletzt geringeren Branchenbewertung./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Inc. Buy
Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 675.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 483.90 		Abst. Kursziel*:
39.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 484.47 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
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