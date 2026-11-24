Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,5 Prozent auf 415,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'204 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 396,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 425,45 USD. Bisher wurden heute 6'232'531 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,63 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 54,66 Prozent sinken.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 0,75 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 13.38 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.02.2027 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 8,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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