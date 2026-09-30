Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Mit dem deutlich angehobenen Limit für die Generierung von Tokens auf eine Million sei das neue KI-Spitzenmodell Gemini 4 Argon deutlich konkurrenzfähiger als Gemini 3, schrieb Brad Erickson am Donnerstag nach der Präsentation. Die Gemini-4-Familie werde wohl die Grundlage für neue Möglichkeiten für Endverbraucher und Firmen mit agentischer KI./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 344.08
|
Abst. Kursziel*:
23.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 344.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.51%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
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|Alphabet A Outperform
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|293.79
|0.62%
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