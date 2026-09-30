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Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

293.79
CHF
1.80
CHF
0.62 %
10:49:36
BRXC
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01.10.2026 11:12:21

Alphabet A (ex Google) Outperform

Alphabet A
293.79 CHF 0.62%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Mit dem deutlich angehobenen Limit für die Generierung von Tokens auf eine Million sei das neue KI-Spitzenmodell Gemini 4 Argon deutlich konkurrenzfähiger als Gemini 3, schrieb Brad Erickson am Donnerstag nach der Präsentation. Die Gemini-4-Familie werde wohl die Grundlage für neue Möglichkeiten für Endverbraucher und Firmen mit agentischer KI./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 01:36 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 425.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 344.08 		Abst. Kursziel*:
23.52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 344.10 		Abst. Kursziel aktuell:
23.51%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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