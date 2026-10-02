Clariant-Aktie freundlich: Rund 220 Millionen Franken fliessen aus Stahl Group-Transaktion

Der Spezialchemiekonzern hielt 14,6 Prozent an Stahl.

Auf Basis des Vollzugs erhält Clariant einen vorläufigen Barmittelzufluss von rund 220 Millionen Franken vor Steuern, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Henkel übernimmt die Beteiligung an der Stahl Group von Wendel und den Minderheitsaktionären. Die Transaktion ist mit dem Vollzug abgeschlossen.

Via SIX tendiert die Clariant-Aktie zeitweise 1,34 Prozent höher bei 10,59 Franken.

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Muttenz (awp)